«Краснодар» собирается купить у «Гремио» нападающего Рикардиньо

«Краснодар» вступил в переговоры с «Гремио» по поводу покупки нападающего Рикардиньо, сообщает Sport24.ru.

По данным источника, российский клуб оформит трансфер только, если разберется с перебором легионеров, возникшим в основной команде после покупки парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

На данный момент Рикардиньо находится в аренде в португальском «Маритиму», которая закончится будущим летом.

За португальскую команду 20-летний нападающий провел десять матчей, в которых забил один гол.