«Дженоа» объявил об уходе Шевченко

«Дженоа» объявил об уходе главного тренера команды Андрея Шевченко.

«Дженоа» сообщает об освобождении от занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит тренера и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», - написано в сообщении, опубликованном пресс-службой ФК «Дженоа».

Напомним, что в начале ноября украинец подписал с «Дженоа» трехлетний контракт.

Генуэзский клуб занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, набрав 12 очков после 21 матча.