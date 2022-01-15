Агент Хендрикса заявил, что футболист остается в «Спартаке»

Агент нидерландского полузащитника московского «Спартака» Йоррита Хендрикса - Фулько ван Куперен заявил, что его клиент не собирается покидать команду.

«В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей. Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда», - приводит слова ван Куперена Sport24.ru.

Напомним, ранее различные СМИ утверждали, что клуб избавится от футболиста.

В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей во всех клубных турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.