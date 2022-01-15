Гол Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу на «Челси» в АПЛ

«Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура английской премьер-лиги победил «Челси» со счетом 1:0.
В составе команды Пепа Гвардиолы на 70-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брейне.
Таким образом, лидер АПЛ «горожане» набрали 56 очков и увеличили отрыв от идущих вторыми «пенсионерами» (43 очка).
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет 22 января в гостях с «Саутгемптоном», а «Челси» на следующий день примет «Тоттенхэм».
АПЛ
22-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Челси» (Лондон) - 1:0 (0:0)
Гол: Де Брейне, 70
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, де Брейне (Гюндоган, 85), Б. Силва, Стерлинг, Грилиш, Фоден (Жезус, 88).
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Т. Сильва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81), Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.
Предупреждения: Алонсо, 7 Ковачич, 32
Судья: Поусон.