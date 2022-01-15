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Гол Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу на «Челси» в АПЛ

«Горожане» одолели прямого конкурента за титул.
Гол Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу на «Челси» в АПЛ
15 января 2022 17:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

«Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура английской премьер-лиги победил «Челси» со счетом 1:0.

В составе команды Пепа Гвардиолы на 70-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брейне.

Таким образом, лидер АПЛ «горожане» набрали 56 очков и увеличили отрыв от идущих вторыми «пенсионерами» (43 очка).

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет 22 января в гостях с «Саутгемптоном», а «Челси» на следующий день примет «Тоттенхэм».

АПЛ
22-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Челси» (Лондон) - 1:0 (0:0)

Гол: Де Брейне, 70

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, де Брейне (Гюндоган, 85), Б. Силва, Стерлинг, Грилиш, Фоден (Жезус, 88).

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Т. Сильва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81), Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, 7 Ковачич, 32

Судья: Поусон.

источник: «Советский спорт»
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