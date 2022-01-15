ЦСКА может взять в аренду нападающего «Лацио» Мурики с обязательством выкупа за 10 млн евро

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может уйти в аренду в ЦСКА с обязательством выкупа в следующем сезоне за 10 млн евро, сообщает Calciomercato.com.

Напомним, что Мурики пополнил состав «Лацио» осенью 2020 года. Всего за «орлов» он отыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.