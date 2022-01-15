Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин стал заместителем генерального директора питерского клуба.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким - учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», - приводит ТАСС слова генерального директора сине-бело-голубых Александр Медведев.

Напомним, в составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России Андрей выигрывал бронзовую награду Евро-2008.

В последние годы Аршавин трудился в клубе в должности директора департамента по развитию молодежного футбола.