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Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

Руководство питерцев повысило экс-футболиста клуба
15 января 2022 17:55
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин стал заместителем генерального директора питерского клуба.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким - учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», - приводит ТАСС слова генерального директора сине-бело-голубых Александр Медведев.

Напомним, в составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России Андрей выигрывал бронзовую награду Евро-2008.

В последние годы Аршавин трудился в клубе в должности директора департамента по развитию молодежного футбола.

источник: ТАСС
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