Заваров назвал главную причину неудачной работы Шевченко в «Дженоа»

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста наставника итальянского «Дженоа».

«У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной - это немного другое. Работа с национальной командой отличается.

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта - без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него все получилось», - приводит слова Заварова «Чемпионат».

Напомним, сегодня клубная пресс-служба генузцев объявила об увольнении украинского специалиста. С момента, когда Шевченко возглавил команду в ноябре 2021 года, он одержал всего одну победу в 11 матчах.

В своем последнем матче под руководством украинца «Дженоа» в 1/8 финала проиграл «Милану» в дополнительное время со счетом 1:3

После 21 матча команда с 12 очками занимает 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.