Матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» перенесен по инициативе «канониров»

Матч 22-го тура АПЛ между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Арсенал» перенесен на неопределенный срок.

Как сообщает пресс-служба лиги, причиной стала невозможность «Арсенала» заполнить заявку в связи с отсутствием многих футболистов, часть из которых заразились коронавирусом, часть травмированы, а некоторые разъехались по своим сборным для участия в Кубке Африки.

В итоге в распоряжении главного тренера «канониров» Микеля Артеты осталось всего 13 полевых игроков и один вратарь.

Новая дата проведения встречи определится позже.

Напомним, команды являются соседями по турнирной таблице. «Арсенал» с 35 очками занимает пятое место, «Тоттенхэм» с 33 - шестое, однако у подопечных Антонио Конте на две игры меньше.