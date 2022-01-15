“Торино” одержал волевую победу на “Сампдорией”

“Торино” в гостевом матче 22-го тура серии А победил “Сампдорию” со счетом 2:1.
На гол нападающего хозяев поля Франческо Капуто (18-я минута) гости ответили точными ударами защитника Уилфрида Синго (27) и хавбека Денниса Прата (67).
Таким образом, туринский клуб набрал 31 очко и поднялся на девятое место турнирной таблицы, генуэзская команда осталась с 20 очками на 14-й строчке.
В следующем туре “Сампдория” сыграет 23 января в гостях со “Специей”, а “Торино” примет “Сассуоло”.
Серия А
22-й тур
“Сампдория” (Генуя) - “Торино” (Турин) - 1:2 (1:1)
Голы: Капуто, 18 - Синго, 27, Прат, 67
источник: «Советский спорт»