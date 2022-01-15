«Лейпциг» одолел «Штутгарт» и вплотную приблизился к зоне еврокубков

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде обыграл «Штутгарт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились португальский форвард Андре Силва, реализовавший пенальти, и француз Кристофер Нкунку.

Благодаря этой победе подопечные экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско набрали 28 очков и поднялись на седьмое место. Шестая позиция, от которой в настоящий момент «Лейпциг» находится в одном очке, позволит клубу выступить в еврокубках.

«Штутгарт» с 18 очками остался на 15-й строчке в турнирной таблице.

Бундеслига

19-й тур

«Штутгарт» - «РБ Лейпциг» - 0:2 (0:1)

Голы: Силва, 11 (с пенальти); Нкунку, 70.