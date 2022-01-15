Хет-трик Левандовски помог “Баварии” разгромить “Кельн”

“Бавария” в гостевом матче 19-го тура бундеслиги победила “Кельн” со счетом 4:0.
Главным героем встречи стал польский форвард “Баварии” Роберт Левандовски, оформивший хет-трик, забив на 9-й, 62-й и 74-й минутах. Также в составе мюнхенцев отличился французский хавбек Корентен Толиссо (25-я минкута).
Таким образом, “Бавария”, идя на первом месте, набрала 46 очков, сохранив отрыв в две победы над дортмундской “Боруссии”. “Кельн” остался с 28 очками и опустился на восьмую строчку турнирной таблицы.
В следующем туре “Кельн” 22 января сыграет в гостях с “Бохумом”, а “Баварию” на следующий день ждет гостевой матч против “Герты”
Бундеслига
19-й тур
“Кельн” (Кельн) - “Бавария” (Мюнхен) - 0:4 (0:2)
Голы: Левандовски, 9, 62, 74; Толиссо, 25
источник: «Советский спорт»