ЦСКА не ведет переговоров по форварду «Лацио» Мурики

ЦСКА не ведет переговоров с римским «Лацио» по нападающему Ведату Мурики.
Как сообщает «Чемпионат», клубы не ведут переговоров по поводу трансфера футболиста.
Ранее сообщалось, что армейцы планируют арендовать косовара с правом последующего выкупа за десять миллионов евро.
Напомним, что Мурики пополнил состав «Лацио» осенью 2020 года. Всего за «орлов» он отыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Фенербахче». За сборную Косово он забил 18 голов в 37 встречах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мурики в шесть миллионов евро.
источник: Чемпионат.com