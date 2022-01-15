«Сент-Этьен» проиграл «Лансу» и остался на последнем месте в лиге 1

«Сент-Этьен» в домашнем матче 21-го тура лиги 1 проиграл «Лансу» со счетом 1:2.
На гол алжирского полузащитника хозяев поля Рида Будебу (39-я минута) гости ответили точными ударами нападающего Флориана Сотока (77) и полузащитника Секо Фофана (90+5).
Таким образом, «Ланс» набрал 33 очка и поднялся на третье место, а «Сент-Этьен» располагается на последней двадцатой строчке (12).
В следующем туре «Сент-Этьен» 21 января сыграет в гостях с «Лионом», а «Ланс» на следующий день примет «Марсель».
Лига 1
21-й тур
«Сент-Этьен» (Сент-Этьен) - «Ланс» (Ланс) - 1:2 (1:0)
Голы: Будебу, 39 - Сотока, 77, Фофана, 90+5
источник: «Советский спорт»