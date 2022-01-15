В «Дженоа» заявили, что не занимаются приобретением игроков из-за поиска нового главного тренера

Спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо заявил, что клуб сосредоточен на поисках главного тренера после увольнения Андрея Шевченко, а не на подписании новых футболистов.

«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», - приводит слова Тальдо «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по информации СМИ, «Дженоа» заинтересован в российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.