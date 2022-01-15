Александр Мостовой не советует Шевченко идти в сборную Польши

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не советует украинскому тренеру Андрею Шевченко идти в национальную команду Польши.

«Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. И всё это гласно, а негласно, наверное, ещё больше. Когда разговор идёт о тренере сборной, то кандидаты добавляются каждый день. Другое дело, что назначение может состояться всего на одну игру (смеётся). Проигрываешь стыки — и всё. Не стоит туда идти», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, сегодня клубная пресс-служба генузцев объявила об увольнении украинского специалиста. С момента, когда Шевченко возглавил команду в ноябре 2021 года, он одержал всего одну победу в 11 матчах.

В своем последнем матче под руководством украинца «Дженоа» в 1/8 финала проиграл «Милану» в дополнительное время со счетом 1:3

После 21 матча команда с 12 очками занимает 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.