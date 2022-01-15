Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Салернитану»

«Лацио» в гостевом матче 22-го тура серии А победил «Салернитану» со счетом 3:0.
В составе римского клуба дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле (7-я и 10-я минуты), а окончательный результат установил полузащитник Мануэль Лаццари (66).
Таким образом, «орлы» набрали 35 очков и поднялись на шестое место турнирной таблицы, которую как раз замыкает команда из Салерно (11 очков).
«Лацио» 18 января примет на своем поле «Удинезе», потом через четыре дня сыграет также дома с «Аталантой». «Салернитану» 23 января ждет гостевой матч против «Наполи».
Серия А
22-й тур
«Салернитана» (Салерно) - «Лацио» (Рим) - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 7, 10; Лаццари, 66
источник: «Советский спорт»