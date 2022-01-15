Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Салернитану»

У России на ЧЕ третье золото из трех! А у «блатных» Дэвис и Смолкина — на 20 баллов меньше, чем в отборе…

Виктория Синицина и Никита Кацалапов защитили в Таллине титул чемпионов Европы в танцах на льду. Еще один российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин – на втором месте.