«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и поднялся на третье место в Бундеслиге

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» и ворвался в тройку лидеров чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Роберт Андрих и Патрик Шик. Хозяева ответили мячом Нико Эльведи.

Отметим, что по ходу игры гости дважды получали право на пенальти, но оба раза игроки леверкузенцев не смогли переиграть голкипера Яна Зоммера.

«Байер» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Гладбахцы с 22 очками остались на 12-й строчке.

Бундеслига

19-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Байер» (Леверкузен) - 1:2 (0:0)

Голы: Эльведи, 81 - Андрих, 51; Шик, 74.

Незабитые пенальти: Шик, 51; Демирбай, 88 (оба - вратарь).