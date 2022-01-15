«Астон Вилла» Джеррарда спасла матч с «Манчестер Юнайтед», отыграв два мяча

В матче 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 2:2. К 77-й минуте гости выигрывали 2:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша, однако в оставшееся время Джейкоб Рэмси и новичок команды Филиппе Коутиньо смогли принести хозяевам ничью.

Напомним, что бирмингемцев возглавляет бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Астон Вилла» с 23 очками осталась на 13-м месте. Манкунианцы набрали свое 33-е очко и догнали идущий шестым «Тоттенхэм».

АПЛ

22-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Манчестер Юнайтед» - 2:2 (0:1)

Голы: Рэмси, 77; Коутиньо, 81 - Фернандеш, 8; 67.