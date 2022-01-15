«Спартак» не будет продавать Понсе

В московском «Спартаке» пока не планируют расставаться с аргентинским форвардом команды Эсекьелем Понсе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что концовку сезона форвард пропустил из-за травмы, полученной в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

После приобретения клубом нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона в заявке красно-белых стало девять легионеров, что на одного больше, чем положено по максимальной квоте согласно действующему регламенту.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча.