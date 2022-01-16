«Ювентус» одолел «Удинезе» и настиг четверку лидеров Серии А

В матче 22-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Удинезе».
Встреча завершилась со счетом 2:0. На 19-й минуте счет открыл аргентинский нападающий хозяев Паулу Дибала. За 11 минут до конца основного времени Уэстон Маккени установил окончательный результат.
Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 41 очко догнали замыкающую зону Лиги чемпионов «Аталанту».
«Удинезе» с 20 очками остался на 15-м месте.
Серия А
22-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Удинезе» - 2:0 (1:0)
Гол: Дибала, 19; Маккени, 79.
источник: «Советский спорт»