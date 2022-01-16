«ПСЖ» дома обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле переиграл «Брест».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан, в составе которых отличились Килиан Мбаппе, выведший хозяев вперед на 32-й минуте, и Тило Керер, установивший окончательный результат через восемь минут после перерыва.

«ПСЖ» набрал уже 50 очков и восстановил 1-очковое преимущество над ближайшим преследователем - «Ниццей».

«Брест» с 25 очками остался на 13-й позиции.

Лига 1

21-й тур

«ПСЖ» (Париж) - «Брест» - 2:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 32; Керер, 53.