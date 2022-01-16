Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«ПСЖ» дома обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции

Хозяева забили два безответных мяча в ворота гостей
«ПСЖ» дома обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции
16 января 2022 00:56
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "ПСЖ"

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле переиграл «Брест».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан, в составе которых отличились Килиан Мбаппе, выведший хозяев вперед на 32-й минуте, и Тило Керер, установивший окончательный результат через восемь минут после перерыва.

«ПСЖ» набрал уже 50 очков и восстановил 1-очковое преимущество над ближайшим преследователем - «Ниццей».

«Брест» с 25 очками остался на 13-й позиции.

Лига 1
21-й тур
«ПСЖ» (Париж) - «Брест» - 2:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 32; Керер, 53.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Жена Олега Данченко погибла в день его трансфераВалиева демонстративно ушла с фотографирования призёровЗагитова не сдержалась после победы Валиевой на чемпионате России
И никаких бельгиек! Валиева, Щербакова и Трусова далеко впереди Европы
ЧЕ-2022 в Таллине завершился женской произвольной программой. Весь пьедестал заняли российские фигуристки: Александра Трусова – с бронзовой медалью, Анна Щербакова – с серебряной, Камила Валиева – с золотой.
Развод по-итальянски. Миранчук — вместо Шевченко!
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отправляется в аренду в Геную, где с поста главного тренера только что уволили Андрея Шевченко. В понедельник 17 января россиянин должен пройти медосмотр в клубе.
У России на ЧЕ третье золото из трех! А у «блатных» Дэвис и Смолкина — на 20 баллов меньше, чем в отборе…
Виктория Синицина и Никита Кацалапов защитили в Таллине титул чемпионов Европы в танцах на льду. Еще один российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин – на втором месте.
Взяли Рупольдинг — и это без Латыпова! Как наши биатлонисты выиграли эстафету на Кубке мира
На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге мужская сборная России в отличном стиле выиграла эстафету, правда, на фоне технических проблем у основных конкурентов.
«Шева не туда полез, но еще может оказаться в «Милане». Саленко — об отставке легенды украинского футбола
Бывший нападающий сборной России, проживающий в Киеве Олег Саленко прокомментировал «Плеймейкеру» увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».
Лучше не бывает! Аслан Карацев снова идеален в январе
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Сиднее, предваряющего Открытый чемпионат Австралии. В финале 28-летний россиянин сломил сопротивление бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея (6:3, 6:3).
Конор Макгрегор подозрительно быстро «закабанел». А «в натураху» так можно?
Конор Макгрегор феноменально быстро набрал более 15 кг мышечной массы: сегодня в соцсетях экс-звезду легкого веса UFC (до 70 кг) называют «кабаном», «распухшим», «перекаченным». О том, можно ли набрать столько мышц в столь короткие сроки без использования стероидов, «Плеймейкер» расспросил спортивного врача Александра Мудрецова.
Марк Кондратюк — суперзвезда! А Мозалев должен ехать на Олимпиаду вместо Семененко
На чемпионате Европы в Таллине победу в мужском одиночном катании одержал российский дебютант Марк Кондратюк.
А к Олимпиаде все равно не готовы! Почему бронза биатлонисток в эстафете не должна успокаивать
Наша женская биатлонная сборная заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Однако гонка оставила грустное впечатление.
Трагедия Вячеслава Лемешева, который мог стать советским Мохаммедом Али, а умер в нищете
Звезда советского боксера Вячеслава Лемешева взошла очень рано, но так же рано и закатилась. Рассказ об олимпийском чемпионе Мюнхена-1972, которому прочили славу Мохаммеда Али, - в нашем видео.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика