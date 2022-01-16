«Манчестер Сити» вступил за борьбу за подписание Винисиуса

Фланговый нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Nacional, 21-летнего бразильца намерен приобрести «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично связался с представителями футболиста, чтобы обсудить его возможный переход в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «ПСЖ», рассматривающего игрока в качестве возможной замены Килиану Мбаппе.

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость игрока в 100 миллионов евро.