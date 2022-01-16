«Эвертон» рассмотрит вариант с увольнением Бенитеса

Руководство «Эвертона» может досрочно расторгнуть контракт с главным тренером клуба Рафаэлем Бенитесом.

Согласно информации Sky Sports, совет директоров ливерпульцев на своем ближайшем заседании планирует обсудить дальнейшее будущее испанского специалиста.

Напомним, что в последних 13 матчах чемпионата Англии «ириски» одержали лишь одну победу. Вчера, 15 января, команда проиграла «Норвичу» (1:2) в рамках 22-го тура и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Добавим, что Бенитес возглавил «Эвертон» в июле прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2023/24.