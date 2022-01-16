«Локомотив» вылетел в Испанию на тренировочные сборы

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что основная команда отправилась на тренировочные сборы в городе Марбелья.

Отметим, что вылет железнодорожников в Испанию состоялся сегодня, 16 января. Тренировочный процесс клуба будет завершен 26 февраля. В скором времени красно-зеленые объявят имена соперников по контрольным матчам.

Напомним, что подопечные Маркуса Гисдоля ушли на зимний перерыв в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 18 сыгранных туров. Отставание от зоны еврокубков составляет два очка.