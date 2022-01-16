В «Дженоа» объяснили причины ухода Шевченко из клуба

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс прокомментировал решение клуба уволить главного тренера Андрея Шевченко.

Напомним, что украинский специалист покинул свой пост вчера, 15 января. Он тренировал генуэзцев с ноября прошлого года. Под его руководством «грифоны» одержали одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели семь поражений.

– Мы поддерживали хорошее отношения с Андреем. Но к сожалению, он не смог улучшить результат и игру команды в последних встречах. Поэтому нам пришлось завершить с ним сотрудничество. Клуб был честен и открыт по отношению к Шевченко. Зачастую быстрое решение является лучшим вариантом, чем запоздалое, – цитирует Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в данный момент «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков по итогам 21 тура.