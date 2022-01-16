Ловчев уверен, что “Зенит” защитит чемпионский титул

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев сделала прогноз на исход чемпионской гонки в российской премьер-лиге.
“Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом. Сейчас у него объективно нет конкурентов. «Динамо»? Пока у команды два козыря — старание и тренер. Этого мало, чтобы бороться за золото”, - приводит слова Ловчева “Спорт-Экспресс”.
Добавим, что после 28 туров “Зенит” лидирует в турнирной таблице и опережает вторую команду чемпионата “Динамо” на 2 очка.
В первом матче после зимней паузы сине-бело-голубые примут на своем поле “Рубин”, а московский клуб сыграет на выезде с “Химками”.
источник: «Спорт-Экспресс»