«Барселона» отозвала свое предложение по поводу продления контракта с Дембеле

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, руководство сине-гранатовых отказалась продлевать соглашение с 24-летним французом на условиях, предложенных представителем футболиста.

Отметим, что при подписании нового контракта Дембеле и его агент хотели получить от испанцев 20 миллионов евро в качестве единовременной выплаты, а также 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет нового соглашения.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 129 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.