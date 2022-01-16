Алексей Сафонов: Не верю, что Шевченко пойдет в сборную Польши. Можно совсем репутацию убить

- Пару слов про Андрея Шевченко. После достаточно удачной работы со сборной Украины взялся за безнадежное дело в «Дженоа» и теперь подпортил себе резюме.

- Всех тренеров когда-то откуда-то увольняют. Как известно любой тренер, даже самый именитый, должен держать наготове собранный чемодан с вещами. А у «Дженоа» были совсем плачевные результаты – 1 победа в 12 матчах.

- Пошли разговоры, что поляки зовут Шевченко в свою сборную. Накануне стыковых матчей ЧМ-2022. Зачем ему это? Вылетят - и до свидания.

- Не верю я в это, что Шевченко пойдет в сборную Польши. Это можно совсем репутацию убить.