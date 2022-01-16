Президент «Лилля» заявил, что клуб пока не договорился с ЦСКА о трансфере Языджи

Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу перехода в московский клуб атакующего полузащитника Юсуфа Языджи.

Ранее появилась информация, что армейская команда близка к тому, чтобы арендовать 24-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

– Клуб все еще ведет переговоры с ЦСКА. В данный момент мы пока не пришли к согласию по Языджи. Если Юсуф покинет состав нашей команды, нам необходима замена. Бен Арфа – один из кандидатов на усиление. В первую очередь мы должны достичь согласия с российской стороной по трансферу Языджи. Пока все не завершится, возможно всякое, – приводит слова Летанга RMC Sport.

Напомним, что Языджи защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).