Пресс-атташе сборной Польши: Шевченко может возглавить нашу команду? Это неправда

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг появившуюся информацию о том, что экс-наставник «Дженоа» Андрей Шевченко возглавит национальную команду в ближайшее время.

Напомним, что вчера, 15 января, 45-летний специалист был уволен с поста главного тренера клуба Серии А. Ранее в своей карьере он руководил сборной Украины и вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

– Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе, – цитирует Квятковского Sport24.

Ранее стало известно, что новым тренером поляков может стать Адам Навалка, работавший в национальной команде с 2013 по 2018 годы.

Добавим, что Польша сыграет со сборной России в рамках стыковых матчей за право выйти в финальную часть ЧМ-2022. Очная встреча команд состоится 24 марта в Москве.