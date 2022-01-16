«Локомотив» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова

Голкипер «Химок» Илья Лантратов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно данным «РБ-Спорт», 26-летнего россиянина хочет подписать «Локомотив». Отмечается, что руководство железнодорожников уже вступило в переговоры по переходу футболиста в январе. Как сообщает источник, московский клуб может заплатить за вратаря около двух с половиной миллионов евро.

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 67 матчей, пропустил 85 матчей и 26 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что ранее в своей карьере футболист находился в клубной системе «Локомотива» с 2014 по 2016 годы.