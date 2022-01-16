Коноплянка уйдет из «Шахтера» этой зимой

Стало известно о том, что фланговый полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка не был включен в заявку команды, которая отправилась на первый тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщает UA Tribuna, ссылаясь на комментарий представителя «горняков», в данный момент 32-летний футболист находится в поисках нового клуба.

Напомним, что Коноплянка пополнил состав «Шахтера» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл за команду два матча, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В составе сборной Украины полузащитник провел 86 встреч (21 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.