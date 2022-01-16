Фирмино может сменить «Ливерпуль» на «Барселону»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб готов продать 30-летнего бразильца летом 2022 года за 20 миллионов евро. Отмечается, что в стане «сине-гранатовых» считают, что футболист сможет усилить атакующую линию команды.

Напомним, Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. За это время он отыграл за «мерсисайдцев» 309 матчей, забил 94 гола и отдал 72 ассиста. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.