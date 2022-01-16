Австриец Март занял пост тренера вратарей в «Локомотиве»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что новым тренером вратарей команды стал австрийский специалист Саша Март.
Отмечается, что Заур Хапов, ранее отвечавший за подготовку голкиперов железнодорожников, продолжит свою работу в селекционном отделе клуба.
Добавим, что ранее в своей карьере 29-летний Март занимал пост тренера вратарей в «Гронингене», «Кайрате» и «Зальцбурге».
В данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков по итогам 18 сыгранных туров. Отставание от зоны еврокубков составляет два очка.
источник: ФК «Локомотив»