Хет-трик Барака помог «Вероне» одержать гостевую победу над «Сассуоло»

Футболисты «Вероны» на выезде обыграли «Сассуоло» (4:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Одним из главных героев встречи стал чешский полузащитник победившей команды Антонин Барак, отличившийся хет-триком на 44-й, 57-й и 94-й минутах. Еще один гол у «мастифов» забил хавбек Джанлука Капрари (37). Соперник ответил забитыми мячами форвардов Джанлуки Скамакки (54) и Грегуара Дефреля (67).

Таким образом, «Верона» набрала 30 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» идет 11-й с 28 очками.

21 января «Верона» сыграет дома против «Болоньи», а «Сассуоло» двумя днями позже в гостях встретится с «Торино».

Чемпионат Италии

22-й тур

«Сассуоло» – «Верона» – 2:4 (0:2)

Голы: Скамакка, 54. Дефрель, 67 – Капрари, 37. Барак, 44, 57 (с пенальти), 90+4.