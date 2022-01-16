«Ренн» разгромил дома «Бордо» и поднялся на четвертое место турнирной таблицы лиги 1

«Ренн» победил «Бордо» со счетом 6:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев поля отличились Мартен Терье (32-я минута), Бенжамен Буриго (43), Гаэтан Лаборде (61), Адриен Трюффер (69) и Серу Герасси (89 и 90+2).

Отметим, что с 50-й минуты «Бордо» играл вдесятером. За две желтые карточки с поля был удален Иссуф Сиссоко.

Таким образом, «Ренн» прервал серию из трех поражений и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Бордо» располагается на 17-й строчке. У команды 17 очков.