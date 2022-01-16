Терюшков заявил, что Лантратов останется в «Химках» до конца текущего сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг появившуюся информацию о том, что голкипер Илья Лантратов может покинуть подмосковный клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Локомотив» вступил в переговоры по переходу 26-летнего футболиста. Сумма данной сделки должна составить около 2,5 миллионов евро.

– Это фейк чистой воды. Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпускать только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем возможный первый номер сборной, – приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года – на его счету 67 проведенных матчей за команду, в которых он пропустил 85 голов и 26 раз отстоял «на ноль». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го.