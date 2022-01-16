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Шевченко сам виноват, что вляпался в «Дженоа». А после его отставки и Миранчуку туда идти нельзя

Миранчуку не следует подписывать контракт с «Дженоа», а Шевченко – со сборной Польши.
Шевченко сам виноват, что вляпался в «Дженоа». А после его отставки и Миранчуку туда идти нельзя
16 января 2022 16:59
автор: Артем Зибрак
автор фото: Genoa CFC

ПРИХОД ШЕВЧЕНКО В «ДЖЕНОА» ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ПЛОХОЙ ИДЕЕЙ

Еще неделю назад букмекеры прогнозировали скорую отставку Андрея Шевченко, но до последнего не хотелось верить в то, что президент «Дженоа» Альберто Зангрилло пойдет на этот шаг. Да, под руководством украинского специалиста генуэзцы в чемпионате добились только трех ничьих при шести поражениях, но он изначально пришел в полумертвую команду, набравшую девять очков в 12 стартовых турах.

С другой стороны, такой расклад легко читался. В Италии у этого клуба очень плохая репутация, и дело в специфической политике клубного руководства. Летом у «Дженоа» сменился владелец, но менеджеры на ключевых постах остались те же. И они делают то же, что делали и раньше. А именно – перед стартом сезона распродают все, что шевелится, закупаются по дешевке теми, кто под руку попадется (летом ушли 14 игроков, не считая аренд, пришли – 18; трансферный баланс составил плюс 6 млн евро), назначают экспериментального тренера (в числе таковых в разные годы были Луиджи ди Канио, Иван Юрич, Тьяго Мотта, Роландо Маран) и смотрят, что из этого выйдет.

Обычно получается ерунда, и в зимнюю паузу в спешном порядке приходится усиливаться настоящими футболистами под руководством опытного тренера, благодаря чему генуэзцы спасаются в самой концовке – за предыдущие пять сезонов два 17-х и одно 16-е итоговое место. По-настоящему давать результат удавалось только уникуму Давиде Беллардини (12-е место в сезоне-2017/18 и 11-е в розыгрыше-2020/21). Но и он ни разу (!) не дотянул в до года работы, а последним, кому это удалось, был Джанпьеро Гасперини в 2013-2016 годах.

За эти пять с половиной лет отставка Шевченко стала 12-й (!) по счету, причем Юрич уходил трижды (!), а Беллардини – дважды. В общем, легенда «Милана» должен был четко представлять, куда шел и зачем. Подписание контракта с «Дженоа» изначально было его стратегическим просчетом. Даже при условии смены руководства на, как можно было надеяться, более адекватное. За два месяца Шевченко не успел ничего сделать, а теперь в его резюме будет такой вот провал. Впрочем, это лучше, чем строчка о вылете из серии A.

МИРАНЧУКУ НАДО ВЫБИРАТЬ «ВЕРОНУ» ИЛИ НА ХУДОЙ КОНЕЦ «САМПДОРИЮ»

И вот в такую команду может перейти Алексей Миранчук. Если у вас есть номер его телефона, отговорите его пожалуйста. По утверждению местных инсайдеров, стороны уже согласовали условия сделки, и в понедельник игрок пройдет медосмотр. Его аренда будет стоить клубу 2,5 млн евро, а по завершении сезона, накинув еще 8 млн, генуэзцы заберут россиянина насовсем.

Меж тем, спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил журналистам о том, что у Алексея есть еще два варианта развития карьеры. TuttoAtalanta.com уточняет, что речь идет о «Сампдории» и «Вероне». Для Миранчука это куда более приемлемые варианты, особенно второй. «Верона» по сравнению с конкурентами за полузащитника играет в более атакующий и комбинационный футбол – владеет мячом 51,4% времени (против 44,2% у «Сампдории» и 43,7% у «Дженоа») и наносит по 12,8 удара за матч (11,6 – 9,8, соответственно).

Тренер желто-синих Игор Тудор играет по схеме 3-4-2-1 с двумя инсайдами, позиции которых занимают Антонин Барак (5+3 в 17 матчах) и Джанлука Капрари (6+5 в 19 матчах). Плюс есть центрфорвард Джованни Симеоне (12+3 в 19 играх). Вот на этом трио и держится атака «Вероны», и Миранчук явно не будет лишним в этой компании.

В атакующей модели «мастифов» у него больше шансов проявить себя, чем в контратакующем футболу «Сампдории» и тем более заново собираемом «Дженоа». Кроме того, в Геную Миранчука звал Шевченко, тогда как у нового тренера может быть иное мнение. Хочется верить, что россиянин это понимает. Шанс увильнуть от сделки ему может представиться, поскольку, как верно заметил спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо, «сейчас клубу надо думать не об игроках, а о тренере». «Игроками займемся позже», - заключил он. Хочется верить, что к тому моменту полузащитник сборной России уже будет прогуливаться по узким улочкам Вероны и разглядывать дом Джульетты.

ШЕВЧЕНКО В ПОЛЬШЕ? МАЛОВЕРОЯТНО

И в завершение вернемся к Шевченко. Те же итальянские журналисты убеждены, что сразу после отставки ему пришло предложение от соперника сборной России по стыковому матчу за право поехать на ЧМ-2022 команды Польши, которую в декабре кинул Паулу Соуза. Впрочем, в пресс-службе поляков эту информацию опровергли, добавив, что на следующей неделе имя нового тренера станет известно, и им станет местный специалист.

Что не вызывает удивления. Поляки явно не вчера занялись поиском нового тренера. Да и сложно представить, чтобы Шевченко променял мечту поработать в итальянском клубном футболе на сборную Польши. Вряд ли ради этого он покинул Украину. Кроме того, неудача в одном из двух мартовских матчей закроет перед поляками путь на мундиаль. В этом случае украинский тренер или проработает на новом месте всего пару месяцев (плохо для репутации), или погрязнет в квалификационных раундах со сравнительно средней командой. Очень сомнительная перспектива.

источник: «Советский спорт»
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