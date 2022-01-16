Госенс будет получать в «Ньюкасле» 3,5 миллиона евро в год

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sky Italia, переход 27-летнего немца в зимнее трансферное окно хочет оформить «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «сорок» уже договорилось с футболистом по поводу деталей его личного контракта. По информации источника, игрок подпишет с командой соглашение на 3,5 года и будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Госенс выступает в «Аталанте» с лета 2017 года. За это время он принял участие в 157 матчах, забив 29 голов и отдав 21 ассист. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023-го.

В составе сборной Германии защитник отыграл 13 встреч. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.