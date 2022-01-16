Первый тренер Миранчука считает, что Алексею не нужно переходить в «Дженоа»

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что россиянину не следует переходить в «Дженоа».

«Мне кажется, Леше не нужно переходить в «Дженоа» - это команда не его уровня, они сейчас претендуют на вылет. Мое субъективное мнение - он грамотно поступит, если откажется от предложения «Дженоа» и перейдет в другой клуб, если есть еще предложения.», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее стало известно, что россиянина также хотят приобрести «Верона» и «Дженоа». Отмечается, что «бергамаски» готовы продать своего футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.