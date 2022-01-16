Жиго пропустит зимний сбор «Спартака» из-за болезни

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго не полетит на первый зимний сбор красно-белых.

Добавим, что команда будет готовиться к продолжению сезона в ОАЭ.

«Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае», — приводит «РБ-Спорт» слова пресс-атташе московской команды Дмитрия Зеленова.

Отметим, что в текущем сезоне Жиго провел 16 матчей,. Француз забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.