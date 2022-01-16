Главный тренер «Лиона» прокомментировал интерес клуба к Азмуну

Главный тренер «Лиона» Петер Бос отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в его команду.

«То, как забивает голы нападающий, говорит о многом. Он не просто забивает, он приносит пользу команде. Азмун - отличный игрок. Но нужно различать желание и возможность. Есть ли у нас возможность подписать Азмуна? Я на связи с руководством клуба», - приводит слова Боса rmcsport.bfmtv.com.

Ранее сообщалось, что французский «Лион» увеличил свое прежнее предложение в три миллиона евро.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.