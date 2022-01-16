Гол Бойе принес «Эльче» победу над «Вильярреалом»

«Эльче» одержал домашнюю победу в матче 21-го туре чемпионата Испании, обыграв «Вильярреал» со счетом 1:0.
Единственный гол в активе Лукаса Бойе. Аргентинский форвард отличился на 78-й минуте.
Таким образом, «Эльче» набрал 22 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Желтая субмарина» идет восьмой с 29 очками.
22 января «Вильярреал» сыграет дома против «Майорки», а «Эльче» на следующий день отправится в гости к «Реалу».
Чемпионат Испании
21-й тур
«Эльче» – «Вильярреал» – 1:0 (0:0)
Гол: Бойе, 78.
источник: «Советский спорт»