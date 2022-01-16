Сборная Гамбии вырвала ничью в концовке матча с Мали

Футболисты сборной Гамбии сыграли вничью с Мали (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка африканский наций.

Отметим, что оба гола в прошедшей встрече были забиты с пенальти. На 79-й минуте форвард малийцев Ибраима Коне вывел свою команду вперед, однако спустя 11 минут нападающий соперников Муса Барроу установил окончательный счет в матче, также реализовав свой 11-метровый удар.

Таким образом, сборные Гамбии и Мали набрали по четыре очка и располагаются на первой и второй строчках квартета F соответственно. 20 января Гамбия сыграет против Туниса, а Мали в тот же день встретится с Мавританией.