В «Химках» заявили об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Рыбчинскому

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, что подмосковный клуб рассматривает возможность подписания флангового полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского.

– Рыбчинский и «Химки»? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем, – цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

Напомним, что Рыбчинский является воспитанником академии «Локомотива». В составе железнодорожников он отыграл 64 матча, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.