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«Ливерпуль» обыграл дома «Брентфорд», прервав серию без побед из трех матчей

Встреча состоялась на поле стадиона «Энфилд».
«Ливерпуль» обыграл дома «Брентфорд», прервав серию без побед из трех матчей
16 января 2022 18:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Liverpool FC

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле с обыграл «Брентфорд» - 3:0.

Авторами голов стали Фабиньо (44-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (69) и Такуми Минамино (77).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 56 очков. «Брентфорд» идет 14-м, имея в активе 23 очка.

Добавим, что 23 января «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Кристал Пэлас». «Брентфорд» 19-го числа примет «Манчестер Юнайтед».

АПЛ
21-й тур
«Ливерпуль» - «Брентфоррд» - 3:0 (1:0)
Голы: Фабиньо, 44; Окслейд-Чемберлен, 69; Минамно, 77.

источник: «Советский спорт»
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