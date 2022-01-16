«Ливерпуль» обыграл дома «Брентфорд», прервав серию без побед из трех матчей

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле с обыграл «Брентфорд» - 3:0.
Авторами голов стали Фабиньо (44-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (69) и Такуми Минамино (77).
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 56 очков. «Брентфорд» идет 14-м, имея в активе 23 очка.
Добавим, что 23 января «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Кристал Пэлас». «Брентфорд» 19-го числа примет «Манчестер Юнайтед».
АПЛ
21-й тур
«Ливерпуль» - «Брентфоррд» - 3:0 (1:0)
Голы: Фабиньо, 44; Окслейд-Чемберлен, 69; Минамно, 77.
источник: «Советский спорт»