«Лидс» на выезде обыграл «Вест Хэм» благодаря хет-трику Харрисона

Матч 22-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лидс» завершился победой гостевой команды со счетом 3:2.

В составе подопечных Марсело Бьелсы три гола забил полузащитник Джек Харрисон, отличившийся на 10-й, 37-й и 60-й минутах. У лондонского клуба авторами результативных ударов стали форвард Джаррод Боуэн (34) и хавбек Пабло Форнальс (52).

Отметим, что команда Дэвида Мойеса прервала свою серию из побед кряду в АПЛ – в данный момент «молотобойцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Лидс» поднялся на 15-ю строчку (22 очка).

22 января «Вест Хэм» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед», а «Лидс» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

22-й тур

«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:3 (1:2)

Голы: Боуэн, 34. Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 37, 60.