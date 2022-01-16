Дубль Бен Йеддера помог «Монако» разгромить «Клермон»

«Монако» на своем поле уверенно переиграл «Клермон» в 21-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу монегасков.

В составе победителей дубль оформил нападающий Виссам Бен Йеддер (55-я и 62-я минуты). Также по одному голу на свой счет записали хавбек Софиан Диоп (45-я) и защитник Кайо Оливейра Силва (83-я).

Таким образом, «Монако» с 33 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы лиги 1. «Клермон» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Монпелье», а «Клермон» примет дома «Ренн». Обе встречи состоятся 23 января.