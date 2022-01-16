Голевая передача Нани позволила «Венеции» набрать очки в домашнем матче с «Эмполи»

Матч 22-го тура чемпионата Италии «Венеция» – «Эмполи» завершился вничью 1:1.

В составе хозяев гол забил нападающий Давид Окереке (73-я минута), удачно откликнувшийся на передачу новичка клуба, а именно экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани. Два дня назад 35-летний футболист подписал с командой контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

Гости ответили забитым мячом полузащитника Шимона Журковски (26).

Отметим, что «Эмполи» набрал 29 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Серии А. «Венеция» идет 17-й с 18 очками.

В следующем туре «Эмполи» встретится дома против «Ромы» (23 января), а «Венеция» отправится в гости к «Интеру» (22 января).

Чемпионат Италии

22-й тур

«Венеция» – «Эмполи» – 1:1 (0:1)

Голы: Окереке, 73 – Журковски, 26.