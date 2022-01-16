«Эспаньол» и «Брюгге» претендуют на Вилену

Хавбеком «Краснодара» Тонни Вилены заинтересованы испанский «Эспаньол» и бельгийский «Брюгге».

О желании европейских клубов приобрести 27-летнего футболиста рассказал в своем твиттере итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тонни со стороны «Галатасарая».

Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро.

В общей сложности Тонни провел за российский клуб 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.